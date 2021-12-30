В Житомирской области подтвердили два случая штамма Омикрон

В Житомирской области подтвердили два случая штамма коронавируса Омикрон, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

По данным центра, в четверг, 30 декабря вирусологическая лаборатория подтвердила два случая инфицирования в Житомире и Бердичеве штаммом SARS-CoV-2 Омикрон путем выявления мутаций, характерных для данного штамма.

В целях подтверждения полученных результатов биоматериал будет отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья для проведения полногеномного секвенирования.

В центре сообщили, что штамм Омикрон обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, недавно вернувшихся из Италии. Обе больные не были привиты от COVID-19.