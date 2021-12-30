СНБО не видит угрозы "большой войны" с Россией

Сейчас угрозы открытой агрессии Российской Федерации против Украины не наблюдается. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза, сообщает УНИАН.

"Мы на сегодняшний день не видим большой опасности - то, что происходит на наших границах" , - сказал Данилов.

"Если говорить о большом скоплении, о больших увеличении, на чем настаивают некоторые средства массовой информации за рубежом, - еще раз подчеркиваю, мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества военных. Я неоднократно уже говорил, что мы четко отслеживаем то, что касается нашей границы. То, что касается периметра 200 км от нашей границы, 400 км от нашей границы - мы четко осознаем, где там и что происходит" , - подчеркнул секретарь СНБО.

"На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации мы с вами не видим. Что будет завтра? Мы завтра будем тогда об этом говорить" , - сказал Данилов.

Он добавил, что сейчас первым вопросом для РФ является внутренняя дестабилизация в Украине.

"В случае угрозы, если будет внутренняя дестабилизация, как это происходило раньше, Российская Федерация может воспользоваться этой возможностью. Наша задача - этого не допустить" , - подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что пугать общество не нужно, ведь "ситуация контролируемая".

"Это одна из информационных атак, которые происходят на территории нашего государства, когда нас постоянно начинают чем-то запугивать" , - сказал Данилов.

По его словам, сейчас отсутствуют обстоятельства, при которых необходимо было бы вводить чрезвычайное положение.