Итоги последнего в этом году заседания СНБО

Сегодня состоялось последнее в текущем году заседание СНБО. Говорили о новой волне коронавируса в Украине, закупке угля, санкциях, военных Российской Федерации у границ и прочем, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Какие вопросы поднимались на заседании: