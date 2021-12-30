Итоги последнего в этом году заседания СНБО
Сегодня состоялось последнее в текущем году заседание СНБО. Говорили о новой волне коронавируса в Украине, закупке угля, санкциях, военных Российской Федерации у границ и прочем, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Какие вопросы поднимались на заседании:
- премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес предложение в СНБО о введении санкций против лиц, причастных к строительству Крымского моста;
- первых олигархов внесут в реестр уже весной. Заседание СНБО по этому вопросу может пройти в конце мая;
- новая волна коронавируса в Украине, вызванная штаммом "Омикрон", по прогнозам Минздрава ожидается уже в феврале;
- согласно данным СНБО, сегодня нет прямых угроз касаемо полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины;
- Украина в будущем может вводить синхронные санкции против своих граждан, если ограничения были введены ее же странами-союзниками;
- по словам Данилова, если в СНБО будут направлены необходимые документы для ввода санкций против пятого президента Украины Петра Порошенко - голосов присутствующих будет достаточно, чтобы принять их;
- сегодня нет необходимости вводить военное положение в Украине, однако это будет зависеть от обстоятельств;
- СНБО не ожидает полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации в Украину в ближайшие месяцы;
- СНБО возьмет под контроль закупку угля.