Итоги последнего в этом году заседания СНБО

Сегодня состоялось последнее в текущем году заседание СНБО. Говорили о новой волне коронавируса в Украине, закупке угля, санкциях, военных Российской Федерации у границ и прочем, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Какие вопросы поднимались на заседании:

  • премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес предложение в СНБО о введении санкций против лиц, причастных к строительству Крымского моста;
  • первых олигархов внесут в реестр уже весной. Заседание СНБО по этому вопросу может пройти в конце мая;
  • новая волна коронавируса в Украине, вызванная штаммом "Омикрон", по прогнозам Минздрава ожидается уже в феврале;
  • согласно данным СНБО, сегодня нет прямых угроз касаемо полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины;
  • Украина в будущем может вводить синхронные санкции против своих граждан, если ограничения были введены ее же странами-союзниками;
  • по словам Данилова, если в СНБО будут направлены необходимые документы для ввода санкций против пятого президента Украины Петра Порошенко - голосов присутствующих будет достаточно, чтобы принять их;
  • сегодня нет необходимости вводить военное положение в Украине, однако это будет зависеть от обстоятельств;
  • СНБО не ожидает полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации в Украину в ближайшие месяцы;
  • СНБО возьмет под контроль закупку угля.

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