Данилов прокомментировал иск китайцев Украине из-за "Мотор Сич"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не беспокоится относительно иска китайских инвесторов в арбитраж в Гааге против Украины на сумму 4,6 миллиарда долларов из-за сорванной покупки акций компании "Мотор Сич", сообщает УНИАН.

Об этом он заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Мы спокойно к этому относимся. Есть понимание, что там происходило. Если эти люди являются учтивыми покупателями этих акций... вы знаете, что есть санкции Совета нацбезопасности и обороны. То, что там каждый раз происходят дополнительные вещи относительно упреков, что мы должны им что-то платить, надо понимать, какие были инвестиции, на которые они ссылаются, каким образом здесь имеет отношение государство Китай, и мы очень спокойно к этим вещам относимся" , – сказал он.

Также он добавил, что публичной является информация относительно того, "что это за люди, которые покупали акции".

"Мы именно с этого момента будем начинать – что это за люди, как это происходило, где они брали деньги, когда они платили на офшоры для покупки этих акций. Еще раз подчеркиваю, что мы особо не беспокоимся по этому поводу" , – сказал он.

Данилов считает, что надо дождаться окончательного решения суда, ведь "не все так просто это будет происходить". Кроме этого, по его словам, СНБО считает, что "там есть след некоторых наших соседей, которые имели большое желание забрать те технологии по производству двигателей, которые есть в нашей стране и производятся на "Мотор Сичи".

Напомним, в декабре 2019 года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.

14 января этого года Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon, которая купила акции АО "Мотор Сич", заявив, что эта компания угрожает национальной безопасности США.

29 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности в отношении китайской компании Skyrizon, которая пыталась купить акции украинского предприятия.

11 марта СНБО принял решение о возвращении "Мотор Сичи" в государственную собственность. Позже это решение ввел в действие глава государства.

В Верховной Раде готовят законопроект о национализации АО "Мотор Сич".

Справка. Акционерная компания "Мотор Сич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.