Во Франции силовики пострадали в стычке с мигрантами

Пятнадцать французских полицейских и жандармов пострадали в ходе операции по ликвидации в Кале, на севере Франции, стихийного лагеря мигрантов, желающих перебраться в Великобританию, сообщает Интерфакс-Украина.

"Полицейские и жандармы противостояли в рамках операции по эвакуации (лагеря - ИФ) сотне мигрантов, проявивших очень сильную агрессивность и отказывавшихся покидать территорию", - говорится в коммюнике префектуры полиции департамента Па-де-Кале.

Как сообщается в документе, с самого начала операции " силы порядка стали мишенью бросаемых в них многочисленных предметов ".

"Пятнадцать полицейских и жандармов получили ранения и поступили в распоряжение спасательных служб" , - отметила префектура.

CRS Calais : Ce matin suite démantèlement Camp, des Gendarmes & 7 CRS blessés.Tout notre soutien à nos collègues blessés. Face à la violences des migrants lors de ces opérations, l’utilisation de tous nos moyens de défense est plus que nécessaire. pic.twitter.com/zqsgeIim8P — UNSA Police CRS Hauts de France (@unsadh) December 30, 2021

Речь шла о ликвидации " дикого" лагеря, в котором разместилось около 200 мигрантов ". Трое из них также пострадали в схватке и были доставлены в больницу. Полицейские применили против мигрантов слезоточивый газ и травматическое оружие LBD, согласно свидетельству представительницы правозащитной сети Human Rights Observers.

По ее словам, обычно в таких операциях мигрантам позволяли покидать места лагерей вместе с вещами. На этот раз полицейские начали конфисковывать палатки и их содержимое, и в них полетели камни.