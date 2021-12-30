Нацкорпус сорвал съезд ОПЗЖ в Киеве

Партия ОПЗЖ вынуждена была отменить партийный съезд в Киеве из-за акции протеста, организованной активистами Национального Корпуса, сообщает Новое время.

Нацкорпус устроил перформанс с использованием пиротехнических средств возле офиса ОПЗЖ, где должен был проходить съезд. Протестующие требовали встречи с народным депутатом Ильей Кивой из-за его антиукраинских заявлений на российском телевидении.

"Представители Национального Корпуса сегодня пришли в киевский офис пророссийской партии ОПЗЖ, чтобы поговорить с ватником Кивой о его недавних антигосударственных заявлениях на рос-ТВ. Здесь сегодня должен был состояться съезд прокремлевской партии, но из-за нашей акции мероприятие не состоялось" , — сообщили в Нацкорпусе.

Офис ОПЗЖ охраняли усиленные подразделения полиции и национальной гвардии. Илья Кива к протестующим не вышел.

28 декабря Кива усомнился в украинской государственности и призвал кремлевский режим «сыграть ключевую роль» в ее судьбе.