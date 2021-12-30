В Украине будут делать бустерную прививку людям старше 60 лет

Национальная техническая группа экспертов поддержала применение бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

"На прошлой неделе уже состоялось заседание национальной технической группы экспертов, которые рассматривали вопросы более широкого использования бустерной дозы, и было принято решение о применении бустерной дозы для пожилых людей, старше 60 лет" , — сказал Кузин.

Он отметил, что для таких лиц национальная техническая группа экспертов рекомендует проведение бустерной дозы через 6 месяцев после завершения базового прививочного курса.

"Следовательно, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава" , — отметил главный санитарный врач.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине третья прививка от COVID-19 может стать обязательной, однако финальное решение будет принято в январе 2022 года.