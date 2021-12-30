Начался разговор Байдена и Путина

Начался телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским перзидентом Владимиром Путиным

"Разговор президента Байдена с президентом Путиным начался в 15:35 по по восточному стандартному времени", - написал репортер Reuters в Белом доме Джаретт Реншоу в Twitter.

Таким образом, телефонные переговоры начались в 22:35 по киевскому времени.

President Biden’s call with President Putin convened at 3:35 PM EST. per WH — Jarrett Renshaw (@JarrettRenshaw) December 30, 2021

Журналист опубликовал фото, предоставленное Белым домом, на котором Байден разговаривает с Путиным по телефону без видеозвонка. Байден находится у себя дома в Уилмингтоне.