В Италии вдвое подорожает "коммуналка"

В Италии с 1 января рекордно подорожают коммунальные услуги. Стоимость электроэнергии вырастет на 55%, а газ – на 41,8%, сообщает Обозреватель.

Без субвенций государства рост был бы еще больше – на 65 и 59,2%.

Правительство включило в закон о бюджете ассигнования в размере 3,8 миллиардов евро. Также предусмотрена отсрочка оплаты – ею смогут воспользоваться семьи, которые находятся в сложном финансовом положении. После получения первой платежки, они смогут оформить рассрочку на 8-10 месяцев.

Ранее тарифы в Италии повышались в июне (на 15,3% за газ и на 9,9% за электроэнергию) и октябре (на 29,8% за газ и на 14% за электроэнергию).

Отметим, что цены на коммунальные услуги растут во многих странах мира. Это обусловлено подорожанием газа – по последним данным она составляла 1140 долларов за тысячу кубометров.