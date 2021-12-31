Луческу высказался о войне на востоке Украины
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением об уровне украинской Премьер-лиги, сообщает УНИАН.
В интервью румынскому изданию Gazeta Sporturilor опытный специалист рассказал, как война на востоке Украины повлияла на качество футбола в стране, а также выразил надежду, что в 2022 году завершится пандемия коронавируса и война между Украиной и Россией.
- Как вам чемпионат Украины по сравнению с тем временем, когда вы уехали?
- Его уровень сильно упал! Многие команды исчезли. Только сейчас они начинают возвращаться. "Днепр" это сделал, возвращается "Металлист", который скоро выйдет в высший дивизион. Люди, которые ушли из футбола, возвращаются. Тогда они сдались, потому что увидели, что "Шахтер" очень легко все выигрывает. Но сейчас люди с возможностями возвращаются! В следующем году будет предельно сбалансированный чемпионат. За последние пять лет появились другие команды, но они не на уровне с предыдущими.
- Может ли политическая ситуация, я имею в виду конфликт с Россией, привести к новому коллапсу?
- Кто знает, что будет? Никто не знает! Все ждут, чтобы дела пошли вверх. Страсть людей к футболу неуклонно растет. Интерес очень высок!
- Интерес в Украине к футболу есть, но, может быть, интерес иностранцев снизится именно из-за боязни конфликта.
- Все зависит от того, что вы им предлагаете. В целом, молодежь приезжает сюда. Потому что им дают возможность играть, особенно в первых 4-5 командах, которые имеют шанс попасть в еврокубки. Благодаря этому они создают себе важный имидж для больших клубов.
- Каково ваше пожелание на 2022 год? Оно связано с футболом?
- Давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда! Очевидно, как и от психоза от возможного вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Потому что есть постоянная угроза. Некоторые лидеры обезумели. Я надеюсь, что бы ни случилось, люди будут полны энтузиазма. Завтра будет другой день.
Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, летом 2020 года принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а в мае завоевало Кубок Украины.
- В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".
- В текущем сезоне "Динамо" заняло последнее место в своей группе ЛЧ, а также отстает на два очка от первого места в турнирной таблице УПЛ после 18 сыгранных туров. В матче за Суперкубок Украины киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.