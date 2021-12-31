Зарплату военным повысят: когда и на сколько

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 688/2021 "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных Сил Украины", сообщает УНИАН.

Согласно документу, Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

Также правительство до 30 июня 2022 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на совершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.

Как сообщалось ранее, в сентябре Министерство обороны Украины задолжало военным 1,5 млрд гривен. В ведомстве тогда заверили, что решат проблему в ближайшее время.

Позже министр обороны Алексей Резников назвал одним из приоритетов своей деятельности повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих, однако признал, что сейчас ресурсов для этого нет.