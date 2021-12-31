В РФ назвали поставки оружия НАТО в Украину реальной угрозой

Военная поддержка Украины членами НАТО представляет реальную угрозу для России. Ситуация для Москвы сложилась "крайне опасная", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом говорится в статье посла России в США Анатолия Антонова, опубликованной в издании Foreign Policy.

Он отметил, что Россия будет отвечать на дальнейшее расширение инфраструктуры НАТО.

"Если наши партнеры будут продолжать конструировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны (России - ред.), мы будем вынуждены создать для них аналогичные уязвимости. Мы подошли к тому моменту, когда нам некуда отступать. Военное освоение Украины странами-членами НАТО – реальная угроза для России" , - заявил посол.

По его мнению, дальнейшая ситуация в Украине будет зависеть от переговоров России и НАТО.

Он напомнил, что РФ требует от стран НАТО не расширять Альянс и не размещать системы вооружений, которые "представляют угрозу для России".