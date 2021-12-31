Курс валют НБУ на 31 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 31 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 30 декабря, вырос до уровня 27.28 за 1 доллар.

Евро подорожал на 15 коп. до 30.92 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.64 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 26 коп. до 36.84 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 29.83 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 6.73 за 1 польский злотый.