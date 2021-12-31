Курс валют НБУ на 31 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 31 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 30 декабря, вырос до уровня 27.28 за 1 доллар.
Евро подорожал на 15 коп. до 30.92 за 1 евро.
Курс рубля понизился до уровня 3.64 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 26 коп. до 36.84 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 29.83 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 6.73 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.278200
|EUR
|Евро
|30.922600
|RUB
|Рубль
|0.363970
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.839200
|CHF
|Швейцарский франк
|29.826900
|PLN
|Польский злотый
|6.727700