Курс валют НБУ на 31 декабря

Курс валют НБУ на 31 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 31 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 30 декабря, вырос до уровня 27.28 за 1 доллар.

Евро подорожал на 15 коп. до 30.92 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.64 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 26 коп. до 36.84 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 29.83 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 6.73 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.278200 +0.071
EUR Евро 30.922600 +0.147
RUB Рубль 0.363970 --0.004
GBP Фунт стерлингов 36.839200 +0.258
CHF Швейцарский франк 29.826900 +0.178
PLN Польский злотый 6.727700 +0.037

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