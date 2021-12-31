Украина в мировых рейтингах: важнейшие показатели за 2021 год

В этом году делать выводы о позициях Украины в мировых рейтингах придется без одного из ключевых из них – Doing Business. С его помощью оценивалась инвестиционная привлекательность стран, а украинские чиновники из года в год делали по нему оптимистичные прогнозы, а в случае успеха – сравнивали эти достижения с показателями "папередников". Но Всемирный банк окончательно закрыл рейтинг в 2021 году, а как таковой альтернативы до сих не предложил, сообщает UBR.

В то же время надеяться на какое-то значительное улучшение позиций в нем для Украины, говорят эксперты, не стоило бы.

"В Украине стагнация, реально ничего не происходит – все это буря в стакане воды. Инвестиционная привлекательность оценивается по прямым иностранным инвестициям, а здесь ничего не улучшилось, но и особо не ухудшилось. Более-менее ровный год за счет внутренних бизнесов и инвесторов. Есть какое-то улучшение, но это – не система. Хвастаться нечем", – отметил управляющий партнер Hugs'Fund Эрик Найман.

Суды и силовики привратились в "шлагбаум" для инвесторов

Никаких положительных моментов в условиях ведения бизнеса в Украине не смог отметить и инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Он считает, что если бы Doing Business до сих пор существовал, подняться в нем страна могла бы только в том случае, если бы сделала какие-то шаги еще в 2019 году. А пока что Украина остается инвестиционно непривлекательной.

"Мы можем констатировать, что инвестиционный климат в Украине остается достаточно плохим, на том же уровне, как он был год-два назад. Ключевые причины – отсутствие права, т.е. это украинские суды и украинские силовики – СБУ, налоговая, полиция. Глобально, силовики и судьи – это те вахтеры, которые становятся шлагбаумом на пути инвестиций в Украину" ,– отметил он.

В остальном, в ныне действующих мировых рейтингах Украина отметилась следующим образом:

Рейтинг окрепших к доллару валют от Bloomberg: на шестом месте

Американское агентство отметило успехи украинской гривны в 2021 году и включило ее в свой топ-10 валют, укрепивших позиции по отношению к доллару США. Так, показатель роста нашей денежной единицы к началу года увеличился на 7%, опередив тем самым на 3% находящийся в этом же списке белорусский рубль.

Аналогичный с нами результат показали армянский драм и ангольская кванза. А вот отрыв от африканских стран оказался колоссальным: лидер рейтинга – сейшельская рупия – за текущий год совершила скачок на рекордные 53%.

Причина кроется в туристическом буме, который ощутили на себе Сейшельские острова и, вследствие этого, экономический рост там превысил ожидания правительства страны почти в три раза.

Рейтинг стран по стоимости электричества: в 30-ке лидеров по дешевизне ресурса

Британский сервис Cable.co.uk подсчитал 3883 тарифа на электричество в 230 странах мира и составил свой рейтинг, начиная с минимальных до максимальных цен. Список возглавила Ливия, где 1 киловатт-час в среднем стоит $0,007. А замкнули его – Соломоновы острова, где плата составила $0,692 за 1 кВт⋅ч.

Украина, в свою очередь, заняла 30-ю позицию рейтинга. По сравнению с такими странами СНГ, как Кыргызстан (4 место), Таджикистан (6 место), Узбекистан (7 место), Россия (22 место) и Азербайджан (24 место), которые вырвались вперед, цена на электричество у нас оказалась дороже и в среднем по стране составила 1,56 грн ($0,057).

Наибольший показатель за год у Украины был зафиксирован на уровне 1,68 грн ($0,062).

А вот полюбившиеся украинцами Турция и Польша, напротив, уступили нам место, т.к. цена на электричество там в среднем составила $0,070 и $0,071 соответственно.

Рейтинг национальных брендов: опустились на 48 место

Международная исследовательская компания Ipsos оценила национальные бренды в своем Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI). Согласно рейтингу, Украина в этом году набрала 54 балла и оказалась на 48 месте, хотя еще в прошлом году была на 43-м.

Соседство ей составили Израиль, который ранее не фигурировал в списке, и Доминиканская республика.

Первое место там уже пятый год подряд присуждают Германии. Ее сильная репутация связана с положительным отношением у респондеров к покупке немецких продуктов, инвестициям в немецкий бизнес, возможности трудоустройства, работе правительства и т.д.

Канада, ввиду своей привлекательности для иммиграции, получила 70,64 балла и заняла второе место.

Тройку лидеров замыкает Япония (70,52 балла). Также вырос рейтинг у Италии и США, а Великобритания упала со 2 на 5 место в связи с низкой "доброжелательностью" ее жителей и ситуацией по защите окружающей среды.

Индекс Биг Мака: Украина на 5 месте стран с наиболее недооцененной валютой

Издание The Economist в 2021 году сделало традиционный пересчет стоимости валют по странам мира на основании стоимости Биг Мака в McDonald's.

Исходя из данных исследования, украинская гривна недооценивается на 57,7%. А поскольку известный бургер в Украине стоил на момент подсчетов 65 грн, а в США – $5,65, то "справедливый" курс украинской валюты должен составлять 11,5 грн/$.

Переоцененными валютами в этом году рейтинг назвал следующую четверку:

венесуэльский боливар;

швейцарский франк;

норвежскую и шведскую кроны.

А вот хуже всех себя чувствует ливанский фунт, который возглавил список с 70,2% как самая недооцененная валюта в мире.

Рейтинг глобального индекса использования криптоактивов: скатились до 4 места

По данным американской аналитической компании Chainalysis, которая курирует рейтинг The 2021 Global Crypto Adoption Index, Украина в этом году опередила мощных игроков рынка – США и КНР. Однако уступила свою лидерскую позицию Вьетнаму, Индии и Пакистану: в 2020 году наша страна значилась в списке первым номером.

В соответствии с аналитическим отчетом, в Украине, тем не менее, сохраняется наибольший объем транзакций по криптоактивам среди участников рынка. Поэтому для Минцифры такой показатель выступил сигналом, что украинцы стремятся использовать виртуальные деньги и дальше, но все еще есть необходимость создания правовых механизмов для развития криптоиндустрии.

Рейтинг стран по уровню счастья: подросли до 110 места

В рейтинге счастья Украина заняла 110 место из 149 других стран, и соседствует с Алжиром и Ираком. Тем не менее тенденции к улучшению прослеживаются, поскольку еще в прошлом году мы были на 123-м, а в 2019-м – на 133-м местах.

При этом под "счастьем" авторы рейтинга подразумевают, среди прочего, уровень ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни, гарантии занятости, стабильность семей, уровень коррупции, уровень безопасности и т.д.

По данным показателям уже четвертый год подряд первое место в списке занимает Финляндия, второе место у Дании, а третье – у Швейцарии. В топ-10 также вошли Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия.

Хуже всех ситуация обстоит у Руанды, Зимбабве и Афганистана.

Индекс миролюбия в мире: поднялись до 112 места

Обнародованный Лондонским институтом экономики и мира "Глобальный индекс миролюбия" определил Украину на 112 место из 163 возможных.

Общий рейтинг страны составил 2,2 из 5 возможных: меньше всего баллов (что в этом рейтинге – хороший показатель) набрали пункты борьбы с внутренними и внешними конфликтами, наличие смертей от них, переселенцы, а также импорт оружия. Свыше "тройки" оценили предполагаемую преступность в обществе и количество заключенных.

Наиболее мирной, исходя из рейтинга, считается Исландия, наименее – Ирак.

Рейтинг вооруженных сил: вошли в "топ"

Согласно Military Strength Ranking, в 2021 году Украина вошла в топ-25 самых сильных армий мира с индексом 0,4396. Такой показатель для страны стал на две ступеньки лучше, чем в прошлом году и на четыре, чем в 2019 году.

Армии стран оцениваются экспертами исходя из 55 показателей, среди которых количество оружия, военной техники и численность вооруженных сил. Также учитывается транспортная инфраструктура, военный бюджет и доступ к нефти.

Таким образом, по данным характеристикам свои лидерские позиции в рейтинге годами удерживают США, Россия, Китай, Индия и Япония.

Рейтинг экономической свободы: Украина поднялась до 129 места

Итоги своего исследования экономической свободы в мире осенью подбил Канадский аналитический центр Fraser Institute. Украина хоть и поднялась на девять ступеней вверх по сравнению с прошлым годом, тем не менее остается единственной страной Европы все еще находящейся в группе с низкой экономической свободой.

Общий показатель страны составил 6,2 из 10, а ниже всего эксперты оценили правовую систему и регулирование – в 4,94.

Соседям Украины по территориальным границам в данном рейтинге удалось вырваться вперед: Молдова – на 66, Польша – на 75, Беларусь – на 88 и Россия – на 100 местах. А вот ближе всего по показателям к нам стали Новая Гвинея и Восточный Тимор.

Наиболее экономически свободными назвали Гонконг, Сингапур, Новую Зеландию, Швейцарию и Грузию, которая добралась до своей позиции в топ-5 только в этом году.

Рейтинг качества жизни: Украина на 65 месте

Портал Numbeo составил рейтинг стран, в которых лучше всего жить и отдыхать исходя из восьми критериев: среди них – климат, стоимость жизни, качество здравоохранения и пр.

Специфика аналитики в том, что выходит она за прошлый год, и количество оцениваемых точек планеты постоянно меняется. По итогам 2020 года Украина заняла 65 место из 80 возможных.

Причем создатели отметили индекс покупательской способности украинцев как очень низкий, а загрязнениt окружающей среды – наоборот, высокий. Согласно рейтингу, внутри страны наилучший уровень жизни не в Киеве, а во Львове.

Среди наших соседей по рейтингу в "оранжевой" зоне фигурируют Индия, Панама, Ливан, Колумбия, Бразилия, Марокко, Пакистан, Китай, Россия, Таиланд и Гонконг.

Лидером списка стала Дания. Также в первую пятерку вошли Швейцария, Финляндия, Австралия и Нидерланды. Последние позиции отдали Кении, Бангладеш и Нигерии.