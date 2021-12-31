Чем можно заменить пергаментную бумагу для выпекания: простые лайфхаки
Обычно выпечка готовится с помощью пергаментной бумаги. Это для того, чтобы тесто не прилипало к противню. Однако, бывают случаи, когда под рукой не находится такого материала, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.
Что делать в таком случае, рассказала блогер "kyr.kyma" на своей странице в Instagram.
Так, заменить пергаментную бумагу можно обычной офисной бумагой. Такая вещь точно есть в каждом доме. В результате выпечка получится не менее вкусной.
Способ применения:
Для начала нужно взять обычный лист офисной бумаги. Смазать его маслом.
Выложить на него печенье и выпекать.
В результате ваша выпечка хорошо отстанет и не будет прилипать.
Кроме того, пергаментную бумагу можно заменить силиконовым ковриком. Его можно использовать несколько раз. Также на нем можно не только выпекать, но еще и раскатывать продукты.
К тому же пергаментную бумагу можно заменить:
- Чертежной калькой. Перед выпеканием ее нужно промазывать с двух сторон растительным маслом;
- Пищевым пергаментом (плотная бумага, из которой сделаны пакеты для выпекания в супермаркетах).
Если дома не оказалось вообще ничего из перечисленного, нужно обильно смазать противень маслом или кулинарным жиром и присыпать манкой или панировочными сухарями. Это поможет избежать подгорания, и выпечку несложно будет достать из формы.
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