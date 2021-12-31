Центральные станции метро в Киеве могут временно закрыть

Центральные станции метро в Киеве могут временно закрыть
Фото: Jorge Franganillo

Сегодня, 31 декабря в Киеве возможно закрытие центральных станций метро. Таким образом будут пытаться избежать скопления большого количества пассажиров, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Для избежания скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро", - говорится в сообщении КГГА.

По информации пресс-центра КГГА, возможно закрытие таких станций:

  • "Золотые ворота",
  • "Контрактовая площадь",
  • "Почтовая площадь",
  • "Крещатик",
  • "Майдан Независимости".

Напомним, сегодня в Киеве ночью продолжат работу общественного транспорта. Метро будет работать на два часа дольше, а фуникулер - круглосуточно.

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