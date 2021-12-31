Экипаж МКС сможет 15 раз встретить Новый год

У экипажа МКС на новогоднем столе будут черная икра и мандарины, а также селедка под шубой, сообщает Корреспондент.

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) при желании смогут встретить 2022 год 15 раз. Об этом пишет Роскосмос в пятницу, 31 декабря.

"Космонавты и астронавты, работающие в настоящее время на борту МКС, 15 раз пересекут часовые пояса, где уже наступил Новый год" , – говорится в сообщении.

Так, в 14:44 по киевскому времени станция будет пролетать над Тихим океаном севернее Маршалловых островов, где именно в этот раз предоставится возможность первый раз отметить праздник.

Однако члены экипажа станции не будут встречать Новый год все 15 раз. Первый раз они отметят его в полночь по московскому времени. В этот момент МКС будет пролетать над Гавайями.

"Через два часа, когда МКС будет пролетать южнее острова Пасхи, Новый год придет в Германию, откуда родом астронавт ЕКА (Европейского космического агентства – ред.) Маттиас Маурер. Еще через час сменится дата в календаре по Гринвичу. Именно к этому часовому поясу привязан распорядок работы на МКС" , – добавили в Роскосмосе.

В 07:00 по киевскому времени поздравления с праздником будут принимать представители NASAМарк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн и Кейла Бэррон, так как наступит полночь в Вашингтоне. Еще через час Новый год можно будет отметить по времени Хьюстона.

Когда в Киеве будет уже 12:24 субботы, МКС пролетит над Гавайями, последней точкой земного шара, где наступит 1 января.

Известно, что у экипажа МКС на новогоднем столе будут, в частности, черная икра и мандарины. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров уже приготовили из подручных продуктов селедку под шубой.

Кроме того, на МКС будут употреблять "космическую" версию яблочного сидра, который не содердит алкоголя и является фактически яблочным соком.