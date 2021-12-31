Байден – Путину: ядерную войну начинать нельзя

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным не раз подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать, потому что ее невозможно выиграть, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Очень важно, что президент Байден подчёркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также её нельзя и выиграть" , - сказала Ушаков журналистам, говоря о прошедших переговорах.

Он отметил, что у США и России накоплен самый крупный ядерный потенциал в мире.