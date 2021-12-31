Новый 2022-й: Зеленский выступит с новогодним поздравлением

В ночь с 31 декабря на 1 января президент Владимир Зеленский поздравлит украинцев с Новым 2022 годом в своем традиционном праздничном обращении, сообщает Новое время.

Для Зеленского это уже третье новогоднее поздравление в должности президента.



Речь президента будут транслировать ближе к полуночи почти все телеканалы, а также многие онлайн-издания.

Новогоднее поздравление Зеленского запланировано на 23:45.

Напомним, первое новогоднее поздравление Владимира Зеленского накануне 2020 года вызвало волну дискуссий, в частности, из-за слов «нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен». В то время как его второе новогоднее обращение к украинцам перед 2021 годом обсуждали из-за участия в нем детей-актеров.

Последние два года "Прямой" и "5 канал", близкие к Петру Порошенко, транслировали именно его поздравление с Новым годом первым — еще до поздравления Владимира Зеленского.