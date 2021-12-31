Украинцам напомнили о наказании за пьяное вождение

Накануне новогодних праздников в патрульной полиции напомнили украинским водителям об ответственности за пьяное вождение. За подобное правонарушение грозит наказание в виде штрафа от 17 тысяч гривен до лишения прав на 10 лет, сообщает Обозреватель.

Правоохранители призвали ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения, потому что последствия могут быть роковыми.

Стоит отметить, что наказание варьируется от того был ли это первый случай пьяного вождение или нет. При последующих нарушениях санкция статьи становится все жестче.

ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра состояния опьянения) КУоАП - штраф 17000 гривен с лишением права управления на год.

ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - штраф 34000 гривен с лишением права управления на 3 года с изъятием транспортного средства или без такого или админарест на 10 суток с изъятием транспортного средства или без такого.

с изъятием транспортного средства или без такого или админарест на 10 суток с изъятием транспортного средства или без такого. ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - 51000 гривен с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства. ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП с его участием, алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП — 34000 гривен или административный арест сроком на пятнадцать суток с лишением права управления на 3 годы.

Напомним, на Закарпатье произошло жуткое ДТП – 44-летний водитель на Audi в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости сбил двух мальчиков. Один из них скончался на месте от полученных травм. Второй с серьезными травмами сейчас находится в больнице.

Стоит отметить, что только за ноябрь в Украине произошло 451 дорожно-транспортное происшествие по вине водителей в состоянии опьянения. В результате этих аварий погибло 6 человек, еще 86 – получили травмы.