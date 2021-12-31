Защитят ли имеющиеся вакцины от "Омикрона": мнение эксперта

Некоторые исследования свидетельствуют, что большинство используемых в мире вакцин против коронавируса или вовсе, или малоэффективны против штамма Омикрон. Однако украинские специалисты отмечают, что это не совсем так. Об этом рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк, сообщает ТСН.

Она отметила, что нужно хорошо вникать, что это за исследования, на какой выборке сделаны и относительно чего проводилось исследование, прежде чем делать громкие заявления о неэффективности вакцинации.

"...вообще мало вакцин гарантируют 100% защиту. Большинство вакцин гарантируют профилактику тяжелого течения COVID-19. Большинство вакцинированного населения переносит в легкой форме любые штаммы" , - рассказала врач.

Она добавила, что новый штамм еще не означает полноценно новый вирус.

"В любом случае остается та часть белка, которая является основой вируса. А некоторые частички модифицируются и получаются новые штаммы. Так что в любом случае определенный процент защиты есть. И если он есть, разумеется, нужно его использовать" , - сказала эксперт. ﻿

"Вакцинация все равно действует: она профилактирует тяжелое течение заболевания" , - сказала Екатерина.