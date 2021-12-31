Haval выводит на рынок конкурента Toyota RAV4
Марка Haval, которая принадлежит концерну Great Wall, готовится вывести на рынок Европы кроссовер под названием Dargo, сообщает Автоцентр.
Новинка является экспортной версией модели DaGou, которая дебютировала в 2020 году и уже продается на рынке Китая. Кроссовер сохранил брутальную внешность, но некоторые отличия все же присутствуют. Dargo получил модернизированную решетку радиатора и переработанные бамперы. На колесных арках появились своеобразные заклепки.
Салон новинки полностью повторяет донора. В оснащение вошла цифровая приборная панель с козырьком, мультимедийная система с закругленным экраном, шайба, которая пришла на смену традиционному рычагу переключения передач, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и проекционный дисплей.
Основан Dargo на платформе Lemon. Кроссовер будет поставляться с 1,5-литровым двигателем мощностью 169 л.с. и 2,0-литровым мотором на 211 л.с. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой и системой переднего привода. Поставки модели начнутся в начале 2022 года. Она будет доступна и в Украине.