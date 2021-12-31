Старые и новые вызовы для мировой экономики: дефицит микрочипов

Шоки и кризисы стали неотъемлемыми спутниками мировой экономики. Резкий рост финансовых, товарных и сырьевых рынков после падения, засилье дешевых денег и политическая нестабильность разбалансировали цепи поставок и привели к рекордной инфляции, сообщает Экономическая правда.

Дефицит микрочипов, очереди в портах, мягкая политика центральных банков, дорогие газ и продовольствие – все эти проблемы мир унес в 2022 год. Некоторые могут принести новые неприятные сюрпризы. Чего ждать?

Дефицит микрочипов

Вызванная пандемией цифровая активизация задела производителей электроники. Потребность в обновлении техники, переходе к 5G и отложенный спрос привели к росту продаж смартфонов, компьютеров, игровых консолей и серверов.

Спрос на технику в 2021 году был самым большим с 2015 года и привел к нехватке микрочипов, без которых не работает ни один бытовой электронный прибор. Только за третий квартал выручка компаний-производителей микрочипов выросла на 27,6%.

Рост доходов происходил не только благодаря повышенному спросу, но и из-за сокращения предложения. Отрасль пережила аварии на предприятиях в Техасе из-за аномальных морозов и пожара на японском заводе Renesas, который контролирует до трети рынка микрочипов для автомобильной промышленности.

Свою роль сыграли санкции США против китайских технологических корпораций. Угроза новых ограничений вынудила производителей восполнять запасы.

Чтобы понять размер глобальной очереди за полупроводниками, аналитики сочли среднее время, которое проходит от заказа чипов до их доставки. В 2020 году этот показатель составлял 13 недель, а в октябре 2021 – 22 недели.

Особенно тяжело кризис переживает автомобильная промышленность. Очередь за микроконтроллерами, необходимыми для производства машин, достигает 38 недель.

Мировой дефицит микрочипов в разгаре: как вырастут цены на технику и авто

По расчетам консалтинговой компании AlixPartners, из-за дефицита микрочипов в 2021 году автопроизводители недосчитаются 210 млрд дол. Из-за масштаба проблемы в течение года аналитики четыре раза ухудшали собственные прогнозы.

Инвесторы и производители чипов не раз меняли свою оценку продолжительности кризиса. Стратег по глобальным инвестициям в Wells Fargo Investment Institute Скотт Ренн отметил, что по весеннему прогнозу, дефицит микросхем уже должен сокращаться. Однако теперь ожидается, что он продлится до 2023 года.

Вице-президент консалтинговой компании Forrester Глен О'Доннел тоже считает, что оттепель наступит только в 2023 году. С ним согласен и директор Intel Пэт Хелсинджер.

Мир пытается преодолеть кризис. США планируют вложить в производство чипов и исследование новых технологий 50 млрд дол. Intel инвестировала в строительство предприятия по производству чипов в Аризоне 20 млрд дол.

В этом же штате за 12 млрд долл. строит завод тайваньская TSMC. Компания вложила средства в производство в Японии и ведет переговоры с Германией. Samsung заявила, что инвестирует 17 млрд долл. в производственные мощности в Техасе.

Рост цен на чипы подогрел интерес инвесторов к полупроводниковым стартапам. Deloitte ожидает, что в 2022 году венчурные компании вложат в них около 6 млрд долл. – втрое больше, чем с 2000 года по 2016 год.

Новые предприятия не заработают сразу. Некоторые из них начнут выпускать продукцию только в 2023-2024 годах. Однако в "цифровом" будущем они станут надежным фундаментом для предотвращения подобного дефицита.