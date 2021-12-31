Глава МИД Германии выступила против поставок оружия Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать дээскалации конфликта. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем, сообщает Обозреватель.

Дипломат подчеркнула, что приоритетная задача Европейского Союза заключается в том, чтобы как можно скорее добиться переговоров в нормандском формате и в формате Россия-НАТО. Об этом идет речь в ее интервью агентству DPA.

Анналена Бербок отметила, что ЕС и страны Большой семерки дали четко понять, что дальнейшая эскалация конфликта выльется в огромные политические и экономические последствия для Российской Федерации.

"Если мы изложим все свои варианты действий (санкции, - ред.), то у нас получится длинный список. Однако сейчас наша приоритетная задача - не допустить дальнейшей эскалации" , – сказала глава МИД.

Также она заявила, что урегулированию ситуации будет способствовать дипломатия в нормандском формате, а также переговоры в формате НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ.

На вопрос о поставках вооружения в Украину министр сказала, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине большей безопасности.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников назвал несправедливым блокирование Германией поставки вооружения Украине. По его словам, украинское государство будет стремиться покупать оружие, заключая двусторонние соглашения с союзниками – США, Великобританией, Францией и Литвой.