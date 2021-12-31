Президент Украины Владимир Зеленский хочет переименовать партию "Слуга народа" ближе к парламентским выборам, сообщает Страна.UA.

Об этом рассказали источники, близкие к окружению президента.

По их словам, на Банковой обсуждается вариант, по которому "Слуга народа" будет переименована в Партию Зеленского (или какое-то похожее название с использованием фамилии президента). И именно под таким брендом пойдет на выборы.

Такой план созрел на основе анализа данных социологии, которая показывает, что рейтинг Зеленского заметно выше, чем у его партии.

Также источник сообщил, что в Офисе президента планируют составить список партии на выборы без "зашкваренных" персонажей из числа нынешних "слуг народа".