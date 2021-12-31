Sega создала самый быстрый в мире ПК

Компания Sega в сотрудничестве с Intel и ASRock создала самый быстрый персональный компьютер в мире. Для подтверждения этого звания систему отправили на настоящий японский гоночный трек и разогнали до скорости 100 км/ч. Это не шутка, сообщает 3Dnews.

У «самого быстрого в мире ПК» не самый изящный дизайн. «Болид» обладает формой коробки, и даже оснащение лентами RGB-светодиодов не могут скрыть этого факта. Также на боковой панели изображён известный суперскоростной ёж Соник из одноимённой серии игр, что подчёркивает высокую скорость ПК.

Компьютер, в составе которого используются новейший флагманский процессор Intel Core i9-12900K, графический ускоритель ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula с 16 Гбайт памяти, а также 32 Гбайт двухканальной оперативной памяти и твердотельный накопитель объёмом 2 Тбайт, установили на шасси радиоуправляемой гоночной модели с поддержкой дистанционного управления G-Force Remote Control.

На компьютер также была установлена вся библиотека доступных для ПК игр студии Atlus, издателем которой является Sega. К счастью, испытания прошли удачно и радиоуправляемый «гоночный ПК» не разбился и даже не перевернулся.

По словам Sega, данная системы была построена по случаю новогодней распродажи игр на платформе Steam, где на различные игровые тайтлы, включая те, издателем которых является сама Sega, до 5 января предлагаются большие скидки.

Компания также сообщила, что проводит конкурс, где главным призом станет этот уникальный «гоночный компьютер». К сожалению, принять участие в нём смогут только жители Японии. Победителей выберут к концу новогодней распродажи в Steam.