Налоговый закон с 1 января вступает в силу: как изменятся цены на алкоголь

Закон о повышении налогов в Украине (проект 5600) вступает в силу с 1 января 2022 года. Из-за роста акцизов может подорожать алкоголь, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно закону, акцизы на спирт в алкогольных напитках, фактическая крепость которых превышает 22 процента объемных единиц этилового спирта, увеличиваются на 5% до 133,31 гривен за 1 литр 100-процентного спирта.

Кроме того, законом меняется норма относительно акциза на пиво, которое будет облагаться налогом по ставке 59,82 грн за 1 л этилового спирта, израсходованного на его производство. Сейчас действует налог в размере 2,78 грн за литр пива независимо от крепости. Это приведет к тому, что пиво крепостью до 4 градусов может подешеветь, а пиво крепостью свыше 8 градусов - подорожать.

В то же время стоимость крепких напитков в Украине больше зависит от минимальных цен, которые устанавливает Кабмин. Минэкономики неоднократно предлагало увеличить минимальные цены, однако правительство не меняло их с 2018 года.

Вместе с тем, Кабинет министров в январе 2021 года повысил минимальную цену на игристые вина, произведенные в Украине на 20 гривен до 109 гривен.