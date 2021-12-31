Старые и новые вызовы для мировой экономики: кризис цепей поставок

Шоки и кризисы стали неотъемлемыми спутниками мировой экономики. Резкий рост финансовых, товарных и сырьевых рынков после падения, засилье дешевых денег и политическая нестабильность разбалансировали цепи поставок и привели к рекордной инфляции, сообщает Экономическая правда.

Дефицит микрочипов, очереди в портах, мягкая политика центральных банков, дорогие газ и продовольствие – все эти проблемы мир унес в 2022 год. Некоторые могут принести новые неприятные сюрпризы. Чего ждать?

Кризис цепей поставок

Особенно тяжелым 2021 год был для цепей поставок товаров. Мировая логистическая отрасль не была готова к столь быстрому восстановлению экономики.

Первоначально возник дисбаланс в торговле между Китаем и миром. Поднебесная превышала даже докризисные объемы экспорта. Это привело к тому, что в китайских портах заканчивались контейнеры, поэтому цены на фрахт стремительно взлетели.

Тормозил разгрузку контейнеров дефицит водителей грузовиков, не успевавших обработать такое количество товаров. В американские и европейские порты прибывало гораздо больше контейнеров, чем возвращалось обратно.

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Китайская политика "нулевой толерантности" к коронавирусу привела к закрытию на карантин терминалов ключевых портов. Следствие – суда вместо перевозки товаров простаивали в очередях. Шестидневная блокировка контейнеровозом Ever Given Суэцкого канала сделала очереди еще длиннее.

Поэтому цены на морские перевозки выросли на 500%. Следовательно, подорожали и другие виды фрахта, которые компании-производители начали использовать в качестве альтернативы. Хотя бизнес постепенно адаптировался к новым реалиям, цены на контейнерные перевозки после пика в сентябре снизились всего на 10%.

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В настоящее время в мире распространяется более заразный штамм коронавируса omicron, способный снова погрузить порты в локдаун и ударить по цепям снабжения.

Крупнейший в мире страховщик экспортных кредитов компания Euler Hermes считает, что проблемы будут преследовать отрасль до середины 2022 года, после чего кризис пойдет на убыль. По оценке Аналана Мерфи из компании Sea-Intelligence, проблема с цепями поставок решится не раньше 2023 года.

Это будет способствовать снижению спроса на товары, росту пропускной способности портов и прекращению панических пополнений запасов импортерами.

Ковид обнаружил слабые места в логистической отрасли, которые будут нивелированы инвестициями и оптимизацией. Компании будут использовать искусственный интеллект и цифровые технологии, чтобы сделать доставку более быстрой и эффективной.