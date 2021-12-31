Германия возглавит группу послов G7 в Украине

В 2022 году посольство Германии в Украине возглавит группу послов стран Большой семерки (G7) в Украине.

Об этом говорится в заявлении послов G7 в Украине в Twitter.

"Сегодня последний день председательства Великобритании в группе послов G7 в Украине. Для нас было честью и привилегией возглавить эту группу в поддержку амбициозного плана реформ в Украине. Завтра мы передаем эстафету послу Анке Фельдгузен и команде посольства Германии" , – говорится в сообщении.