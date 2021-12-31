Лавров пригрозил Украине "адекватным ответом" на "военные провокации"
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва даст "адекватный ответ" на "любые возможные военные провокации Киева против Донбасса", сообщает РИА Новости.
"На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ", — сказал он.
По его словам, Запад якобы продолжает поддерживать милитаристские устремления украинских властей, а та,
"естественно, воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции".