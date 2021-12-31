Государство заплатило авиаперевозчикам за эвакуационные рейсы в начале пандемии

Министерство инфраструктуры Украины заплатило четырем украинским авиакомпаниям 60,7 млн грн за осуществление рейсов для возвращения украинцев домой в марте 2020 года, в начале пандемии коронавируса.﻿, сообщает Новое время.

"Украинским авиаперевозчикам возмещено более 60,7 млн грн за выполнение нерегулярных международных авиарейсов весной 2020 года. Особенностью этих рейсов было то, что они вылетали из Украины без пассажиров, то есть без коммерческой загрузки. Основной задачей было максимально оперативно вернуть украинских граждан домой в условиях, когда страны по всему миру вводили жесткий локдаун" , — прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.



Он считает, что государственный авиаперевозчик Ukraine National Airlines Украине нужен, в том числе, для таких ситуаций.

Средства получили четыре украинских авиакомпании: SkyUp, Azur Air, Роза ветров и МАУ.