Глава Instagram рассказал о планах на 2022 год

Глава Instagram Адам Моссери поделился, на чём сфокусируется соцсеть и как расставит приоритеты в следующем году, сообщает УНИАН.

"Нам придется переосмыслить, что такое Instagram, потому что мир быстро меняется и нам нужно меняться вместе с ним", – заявил он в видеообращении .

Основным направлением инсты в 2022 году станет развитие видеоконтента – по-видимому, компания серьезно настроена составить конкуренцию TikTok. В частности, в сервисе Reels появится еще больше функций, а новый раздел "Видео" совместит в себе видеоконтент из ленты и IGTV.

Как ранее упоминалось, в 2022 году платформа вернет хронологическую ленту постов и добавит функцию родительского контроля. В этом году уже появилась возможность публиковать посты с компьютеров, а также скрывать лайки под постами.

Помимо новых нововведений, инста заострить своё внимание на прозрачности. По словам Моссери, платформа увеличит контроль контента и объяснит людям, "как работает Instagram, если они собираются превратить его в то, что они хотят или что лучше для них". О приложении для iPad не было сказано ни слова.