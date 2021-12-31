Украинец стартует в самом знаменитом ралли-рейде планеты

Свою команду в самой изматывающей и продолжительной автомобильной гонке выставит Киевский городской автомотоклуб. Пилотировать машину будет известный украинский спортсмен Сергей Малик, сообщает РБК-Украина.

Украинский экипаж в составе пилота Сергея Малика, штурмана Любомира Шумакова и механика Сергея Матвиенко выступит на арендованном во Франции грузовике Renault Kerax D-50 4х4 с 10,8-литровым турбодизелем. Команда выступит в классе Dakar Classic, в который допущены авто, выпущенные до 2000 года. Они соревнуются по сокращенному маршруту.

Интересно, что это уже вторая попытка украинской команды - в 2008 году она должна была выступить в Дакаре на грузовике КрАЗ-5233ВЕ. Машина со специальным кузовом с шестью запасными колесами и запчастями имела два дополнительных топливных бака по 250 л каждый, а также три кресла на пневмоподвеске в кабине. Но в тот год, из-за терактов, гонку в Африке отменили.

Отметим, что гонщик Сергей Малик в августе этого года установил рекорд скорости на электромотоцикле Delfast Dnepr Electric в классе "А" OMEGA. Он промчал по соляному озеру в Бонневиле (штат Юта) со скоростью 107,217 миль/час (172,61 км/ч).

Расписание этапов ралли-рейда "Дакар-2022"

1 января

Этап 1A (пролог): Джидда – Хаиль (общая длина 834 км / спецучасток 19 км)

2 января

Этап 1B: Хаиль – Хаиль (546 км / 334 км)

3 января

Этап 2: Хаиль – Аль-Артавия (585 км / 339 км)

4 января

Этап 3: Аль-Артавия – Аль-Каисума (554 км / 368 км)

5 января

Этап 4: Аль-Каисума – Эр-Рияд (707 км / 465 км)

6 января

Этап 5: Эр-Рияд – Эр-Рияд (563 км / 348 км)

7 января

Этап 6: Эр-Рияд – Эр-Рияд (635 км / 421 км)

8 января

День отдыха

9 января

Этап 7: Эр-Рияд – Аль-Давадими (700 км / 401 км)

10 января

Этап 8: Аль-Давадими – Вади-ад-Давасир (828 км / 394 км)

11 января

Этап 9: Вади-ад-Давасир – Вади-ад-Давасир (490 км / 287 км)

12 января

Этап 10: Вади-ад-Давасир – Биша (757 км / 374 км)

13 января

Этап 11: Биша – Биша (500 км / 345 км)

14 января

Этап 12: Биша – Джидда (676 км / 163 км)