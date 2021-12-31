Саакашвили впервые рассказал о своей маленькой дочери

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, впервые публично признал, что у него есть малолетняя дочь - Элис-Мария Саакашвили, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой - Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь" , - написал экс-президент в соцсетях.

facebook.com/SaakashviliMikheil

Он не назвал имя матери девочки, но ранее СМИ сообщали, что известная грузинская певица Софо Нижарадзе, проживающая в США в июне 2020 года, родила дочь и ее назвали Элис-Мария.

По информации СМИ, в 2014 году Саакашвили приобрел в Нью-Йорке квартиру стоимостью в $2 млн для своей давней знакомой Софо Нижарадзе. Пока неизвестно, посетит ли Нижарадзе своего гражданского мужа в Руставской тюрьме, в которой Саакашвили не раз посещала его украинская гражданская жена, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько.

Официальная жена Саакашвили так ни разу и не посетила его в тюрьме.