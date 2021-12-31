Россия угрожает "принять меры", если США и НАТО не ответят на "гарантии безопасности"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на ее предложения. Речь идет о так называемых "гарантиях безопасности"., сообщает РИА Новости.
"Если в разумный срок конструктивного ответа не будет и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", – сказал Лавров.
По его словам, российский МИД не даст
"замотать инициативы в бесконечных дискуссиях".
Он отметил, что для РФ чрезвычайно важно, чтобы в переговорах участвовали американские военные.
Лавров также заявил, что предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности и предположил, что на ее базе возможны новые соглашения по контролю над вооружениями.
"Разумеется, они не будут похожи на давно устаревший ДОВСЕ, даже в его адаптированной версии", – добавил Лавров.