Кабмин поручил Минцифры блокировать платежи по программе "еПоддержка"
Кабинет министров Украины уполномочил Министерство цифровой трансформации блокировать платежи по программе "еПоддержка" в случае нарушения условий программы, сообщает Интерфакс-Украина.
Постановление № 1422 от 29 декабря опубликовано на Правительственном портале.
"В случае получения информации, в том числе от правоохранительных органов, о нарушении субъектом хозяйствования условий, определенных этим Порядком, Минцифры блокирует участие в программе "еПоддержка" таких субъектов хозяйствования", – указано в постановлении Кабмина.