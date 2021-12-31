Премьер Польши: "Северный поток-2" - инструмент газового шантажа

ЕС должен четко ответить на шантаж России расширением газовой и энергетической инфраструктуры в долгосрочной перспективе, считает Матеуш Моравецкий, сообщает Корреспондент.

Официальная Варшава много раз предупреждала партнеров по Евросоюзу, что газопровод Северный поток-2 – это инструмент газового шантажа со стороны России. Об этом сказал на пресс-конференции польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет Польское радио.

Моравецкого попросили прокомментировать недавнее заявление президента РФ Владимира Путина, который сказал, что если будет согласие на запуск СП-2, то "в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа" и это "сразу же повлияет и на цену на рынке, на споте".

"Трудно найти лучшее доказательство того, против чего мы предупреждаем, о чем говорим уже несколько лет. Северный поток-2 – инструмент газового шантажа. Сегодня ответственность несет Россия, и Брюссель совместно несет ответственность за очень высокие цены на энергоносители, очень высокие цены на газ", – сказал Моравецкий.

Польский премьер считает, что Кремль ясно дает понять Евросоюзу: "Если вы, ребята в Западной Европе, будете покладистыми, мы откроем кран и пойдет газ. В противном случае у вас будут проблемы".