Вербовка наемников для войны в Сирии: СБУ закончила расследование

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении участников группировки, занимавшейся вербовкой наемников для боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики, сообщает Интерфакс-Украина.

"Злоумышленники подыскивали "туристов" для участия в вооруженном конфликте на стороне военных отрядов сирийского режима. Своим клиентам дельцы обещали от 5 до 10 тыс. дол. на месяц" , - отметили в СБУ. ﻿

Уточняется, что вербовщики были разоблачены сотрудниками спецслужбы в октябре 2021 года.

"Дельцы осуществляли подбор своих "кандидатов" среди лиц, обладающих боевым опытом и обладающих навыками обращения с оружием" , - подчеркивают в СБУ.

Отмечается, что преступную группировку организовал житель Киева. К противоправной деятельности он привлек еще двоих жителей столичного региона.

"Своих клиентов они подыскивали на территории разных регионов нашей страны. Для этого использовали свои связи, в том числе среди представителей криминальных кругов" , - уточняют в спецслужбе.

Там добавляют, что в настоящее время обвинительный акт по ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины направлено в суд.