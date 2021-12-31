НБУ запланировал проверки 35 банков в 2022 году: список

Национальный банк Украины в 2022 году проведет инспекционные проверки в 35 украинских банках, доля которых на рынке составляет 94%. В их числе – многие крупные частные и государственные банки, сообщает UBR.

Так, в первом квартале запланирована проверка восьми банков. Среди них – ОТП Банк, Универсал Банк, ТАСкомбанк и другие.

Во втором квартале проверят 10 финучреждений, в частности, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк, "Глобус", "Сич", Укрсиббанк и другие.

Приватбанк, А-Банк, "Альянс" и "Креди Агриголь" проверят в третьем квартале 2022-го. А в список на конец года попали Ощадбанк, МТБ Банк, Мегабанк и другие.

План проверок НБУ составлен с учетом риск-ориентированного подхода на основании определенной общей оценки банков SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

"Риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, характерных для его деятельности" , – говорят в центробанке.

Кроме того, в следующем году регулятор намерен проводить и внеплановые инспекционные проверки, необходимость которых будет определяться по результатам надзорных действий.