Схема на 1,6 млн грн: киберполиция остановила продажу поддельного алкоголя

Киберполиция разоблачила злоумышленников, которые производили и продавали поддельные алкогольные напитки, в том числе элитные. Было изъято более 1 000 бутылок спиртных напитков и денежные средства в размере 1,6 млн грн, сообщила пресс-служба.

Установлено, что 5 мужчин в течение 2021 незаконно сбывали алкогольные напитки с явными признаками подделки марок акцизного налога Украины. Злоумышленники распространяли продукцию посредством созданных сайтов в сети Интернет и магазина.

"Работники полиции провели обыски в домах фигурантов, торговых точках и на складе. Изъята компьютерная техника, более 1 000 бутылок спиртных напитков и денежные средства в размере 1,6 млн.грн., полученные от незаконной реализации подакцизного товара" , - говорится в сообщении.

Следственные оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.