Луганскую "Зарю" покинул лучший бомбардир команды
20-летний иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш объявил, что он покидает луганскую "Зарю", сообщает УНИАН.
Форвард опубликовал в своем Instagram пост, где трогательно попрощался с командой.
"Всегда трудно прощаться с теми, кого любишь. Но после прекрасных 1,5 года с командой и невероятными фанатами могу лишь сказать, что "Заря" навсегда останется в моем сердце. Я никогда не забуду эти крутые времена и воспоминания, которых мы достигли за этот период. Хочу сказать спасибо всем партнерам по команде, тренерам и персоналу за все, что они сделали, как помогли мне стать сильнее как человеку, так и футболисту. Прощай, "Заря". Мужики", - написал Аллахьяр.
Сайядманеш выступал за "Зарю" на правах аренды, его контракт принадлежит турецкому "Фенербахче". В "Заре" Аллахьяр играл с октября 2020 года, теперь срок аренды завершился, а луганский клуб не договорился о продлении арендного соглашения.
Аллахьяр вернется в "Фенербахче", но СМИ сообщали, что харьковский "Металлист" может подписать иранца на полноценной основе.
В текущем сезоне УПЛ Сайядманеш забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи. Также в его активе 2 гола в Лиге конференций УЕФА.
"Заря": результаты в сезоне
- "Заря" ушла на зимнюю паузу на четвертом месте с 36 очками. Луганчане отстают на 4 балла от "Днепра-1", который занимает третью позицию.
- В 1/4 финала Кубка Украины "Заря" сыграет против харьковского "Металлиста" весной 2022 года.
- Луганский клуб набрал 7 очков и завершил групповой этап Лиги конференций на третьем месте.