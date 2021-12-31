Луганскую "Зарю" покинул лучший бомбардир команды

20-летний иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш объявил, что он покидает луганскую "Зарю", сообщает УНИАН.

Форвард опубликовал в своем Instagram пост, где трогательно попрощался с командой.

"Всегда трудно прощаться с теми, кого любишь. Но после прекрасных 1,5 года с командой и невероятными фанатами могу лишь сказать, что "Заря" навсегда останется в моем сердце. Я никогда не забуду эти крутые времена и воспоминания, которых мы достигли за этот период. Хочу сказать спасибо всем партнерам по команде, тренерам и персоналу за все, что они сделали, как помогли мне стать сильнее как человеку, так и футболисту. Прощай, "Заря". Мужики" , - написал Аллахьяр.

фото instagram.allahyar_sayyadmanesh

Сайядманеш выступал за "Зарю" на правах аренды, его контракт принадлежит турецкому "Фенербахче". В "Заре" Аллахьяр играл с октября 2020 года, теперь срок аренды завершился, а луганский клуб не договорился о продлении арендного соглашения.

Аллахьяр вернется в "Фенербахче", но СМИ сообщали, что харьковский "Металлист" может подписать иранца на полноценной основе.

В текущем сезоне УПЛ Сайядманеш забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи. Также в его активе 2 гола в Лиге конференций УЕФА.

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