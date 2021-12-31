АМКУ оштрафовал Ощадбанк

31 декабря Антимонопольный комитет Украины оштрафовал государственный Ощадбанк на 503,6 тыс. грн. за неконкурентные условия обслуживания Карты киевлянина, сообщает Новое время.

Отмечается, что Ощадбанк являлся единственным банком-участником проекта. В период с июня 2016 года по декабрь 2021 года банк выдвигал условием получения Карты киевлянина обязательное подключение платной услуги СМС-информирования. Также в этот же период при регистрации карт через сайт и приложение Ощад 24/7 осуществлялась автоматическая активация платной услуги СМС-информирования.

"За эти два нарушения на АО Ощадбанк наложен штраф на общую сумму 503,55 тыс. грн. Определяя сумму штрафа, Комитет учел, что банк уже прекратил нарушение, не отрицал факт его совершения и сотрудничал с Комитетом при рассмотрении дела" , — сообщили в АМКУ.

Ощадбанк основан в 1991 году. Он является одним из четырех госбанков. По данным Нацбанка, по размеру общих активов Ощадбанк занимает 2-е место (247,44 млрд грн на 1 октября) среди 71 банка.