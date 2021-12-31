Ахметов: "Шахтеру" будет аплодировать вся Европа

Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов поздравил футболистов и болельщиков с Новым годом и пожелал всем побед. Об этом говорится в его поздравлении, обнародованном на сайте, сообщает Обозреватель.

"В новый, 2022-й, год "Шахтер" идёт с большими надеждами и максимальными целями. Наши амбиции неизменны - побеждать, побеждать и ещё раз побеждать. Мы будем показывать интеллектуальный футбол, будем радовать болельщиков красивой атакующий игрой. Мы хотим держать в руках трофеи, хотим завоевать Кубок и золотые медали чемпионата Украины, хотим, чтобы свой первый титул выиграла наша женская команда" , – говорится в поздравлении.

По словам президента ФК "Шахтер", в нынешнем году в клубе произошла смена поколений - его покинули футболисты, которые на протяжении долгих лет играли ключевые роли в команде.

"Тайсон, Марлос, Дентиньо – каждый из этих игроков вписал свое имя в историю "Шахтера". Спасибо им за важные победы и трофеи, за красивый футбол и самое главное - за яркие эмоции!" , – отметил Ахметов.

А также выразил уверенность, что новый главный тренер команды - Роберто Де Дзерби – сделает "Шахтер" еще сильнее и успешнее, и в наступающем году команда подарит болельщикам красивый футбол и много ярких побед, которым будет аплодировать вся Европа.