Смертельное ДТП в Харькове: дело 16-летнего водителя направили в суд

Харьковская областная прокуратура направила в суд дело 16-летнего водителя "Инфинити", спровоцировавшего смертельную аварию в Харькове, в результате которой погиб человек.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Харьковской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя по фактам нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, и заведомо ложного сообщения о совершении преступления (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 УК Украины)" , - говорится в сообщении.

Установлено, что 26 октября 2021 около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей «Шевроле Авео» и «Инфинити» под управлением 16-летнего водителя, который двигался на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель автомобиля «Шевроле Авео» погиб на месте.

После ДТП 16-летний водитель и три пассажира «Инфинити» - двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка были доставлены в больницу. Находясь в медицинском заведении, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.

В ходе расследования установлено, что на момент ДТП автомобиль «Инфинити» был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.

В настоящее время идет следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 УК Украины). Также расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч.1, ч. 3 ст. 289 УКУ).