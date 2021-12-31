Мир встречает Новый 2022-й: когда празднуют разные страны

Новый год начал наступать по всему миру. Жители островов Лайн в Тихом океане, части Кирибати в Полинезии и других стран уже встретили 2022-й год, сообщает УНИАН.

Сегодня Новый год будет встречать почти вся планета. Исключение - 8 стран, празднующих в другой день. Среди таких - Израиль, где праздник Рош га-Шана отмечается по лунному календарю осенью, и Саудовская Аравия, где смена года происходит в день весеннего равноденствия 21 марта, а 1 января празднование под строгим запретом.

Также в марте празднует Иран - по персидскому календарю. В апреле Новый год будет встречать Бангладеш. Китай, Вьетнам и Южная Корея будут праздновать по собственным календарям в январе-феврале, но кое-где 1 января признано официальным праздником.

Индийцы будут встречать Новый год в разное время, это зависит от традиций и культур. Официально праздник в Индии состоится 22 марта.

В 12:00 по киевскому времени новый 2022-й год уже наступил для жителей островов Лайн и Кирибати.

Позднее всех его встретят жители Самоа - в 13:00 1 января.

В 13:00 Новый год пришел в Новую Зеландию и Фиджи, а через час пришел на Камчатку и Маршалловы острова.

С 14:00 до 15:00 праздновали разные части Австралии, за ней - Южная и Северная Корея и Япония.

Китай, Малайзия, Филиппины и остров Бали встретят 2022-й в 18:00, Индонезия - в 19:00.

В 20:00 будут праздновать Бангладеш, Шри-Ланка, а через 15 минут - Непал.

В 20:30 новый год придет в Индию, спустя полчаса - в Туркменистан, Узбекистан, Пакистан, Кыргызстан и на Мальдивы.

Афганистан будет праздновать в 21:30, а Армения, Азербайджан, Грузия и ОАЭ - в 22:00.

На час раньше Украины будут праздновать Турция, Россия и Беларусь.

Вместе с нами, в 00:00 по киевскому времени, в 2022-й войдут Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия.

Далее каждый час Новый год будут встречать сначала часть Африки и Центральная и Западная Европа (Франция, Германия, Италия, Испания, Норвегия), следом - Великобритания, Португалия.

В 04:00 1 января будет праздновать Бразилия, за ней - восточная Канада и Карибские острова.

Только в 07:00 утра новый год дойдет до США (Вашингтон, Нью-Йорк) и столицы Канады.