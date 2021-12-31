Евродепутаты также требуют участия ЕС в переговорах с РФ

Депутаты Европарламента выступают за участие ЕС в переговорах США и России по безопасности. Об этом заявил глава крупнейшей в ЕП группы Европейской народной партии Манфред Вебер, ссылаясь на немецкие СМИ, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.

"ЕС должен сесть за стол переговоров как одна из наиболее заинтересованных сторон в дискуссиях о будущей архитектуре безопасности Европы", – сказал Вебер.

По его словам, для этого необходимо "единство государств ЕС и эмансипация ЕС с точки зрения внешней политики и политики безопасности" .

"Мы не должны быть молителями, мы должны быть фактором власти", – сказал Вебер и отметил, что для этого нужна воля и единство всех стран ЕС.

Вебер считает положительным сам факт того, что переговоры с РФ активизировались.

"В основном, неприемлемые требования со стороны Кремля не являются основой для обсуждения", – отметил он.