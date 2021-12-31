Спасатели перешли на усиленный режим работы на праздники

В период новогодних и Рождественских праздников Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обеспечивает защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий в усиленном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС﻿.

Так, с 09:00 31 декабря 2021 года до 09:00 04 января 2022 года осуществляется усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности.

Особое внимание уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия.

"Проведено около 4 тыс. 800 инструктажей по соблюдению требований пожарной и техногенной безопасности, к которым привлечены около 20 тыс. руководителей религиозных общин и организаторов праздничных мероприятий" , - говорится в сообщении.

Всего на территории Украины на круглосуточном дежурстве находятся более 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники, в том числе: около 300 человек и 50 единиц техники на объектах; 26 пиротехнических расчетов, общей численностью более 130 человек и 50 ед. техники; 9 воздушных судов, в том числе 4 самолета и 5 вертолетов.