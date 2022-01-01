Сериалы января 2022: обзор популярных премьер на стримингах

Новый 2022 год приготовил для нас много сюрпризов. Фанатам сериалов уже с января будет на что обратить внимание. Новых шоу действительно много, сообщает 24 Канал.

Уборщица (The Cleaning Lady)

Стриминг: Fox Премьера: 3 января

О чем сериал

В центре сюжета – врач из Камбоджи, которая приезжает в США в поисках срочной медицинской помощи для своего сына. Когда единственный донор отказывается, а срок визы истекает, женщина застревает в Лас-Вегасе. Невольно становясь свидетелем убийства, главная героиня начинает работать на мафию. Теперь она ведет двойную жизнь и использует свои навыки, чтобы уничтожать доказательства преступлений мафии.

Хорошая Сэм (Good Sam)

Стриминг: CBS Премьера: 5 января

О чем сериал

История о докторе Саманте Гриффите (София Буш). Она становится новым главным хирургом в больнице Лейкшор Сентинел после того, как ее отец (Джейсон Айзекс), легендарный лидер, занимавший эту должность раньше, впал в кому. Однако ситуация усложняется – выздоровев, ее отец хочет вернуть свои полномочия в полном объеме.

Миротворец (Peacemaker)

Стриминг: HBO Max Премьера: 13 января

О чем сериал

История происхождения супергероя Кристофера Смита, известного как Миротворец. Заслужив свой титул, он верит, что мир и свободу можно достичь любыми способами, даже если для этого придется убить множество плохих парней.

Трейлер "Миротворец": смотрите видео онлайн

Этот дом (The House)

Стриминг: Netflix Премьера: 14 января

О чем сериал

Атмосферный мультфильм для взрослых от Netflix сам стриминг уже окрестил эксцентричным мраком. События разворачиваются в загадочном и мрачном доме в разные эпохи. Истории рассказывают о жильцах дома, которые оказываются связаны друг с другом. В озвучке анимации принимали участие такие культовые актеры, как Хелена Бонэм-Картер, Миа Гот, Уилл Шарп.

Трейлер "Этот дом": смотрите видео онлайн

Как я встретила вашего папу (How I Met Your Father)

Стриминг: Hulu Премьера: 18 января

О чем сериал

Главная героиня (Хиллари Дафф) рассказывает своим детям историю знакомства с их отцом, постоянно отвлекаясь на басни о жизни с друзьями-миллениалами в Нью-Йорке 2022 года. Что-то похожее, кажется, мы уже видели.

Позолоченный век (The Gilded Age)

Стриминг: HBO Премьера: 24 января

О чем сериал

Главная героиня Мэриан переезжает из сельской Пенсильвании в богемный Нью-Йорк после смерти своего отца. Девушка живет со своими богатыми тетушками (Синтия Никсон и Кристин Барански) и пытается привыкнуть к жизни в большом и шумном Нью-Йорке. Тетушки Мэриан аристократки и никак не могут принять тот факт, что им на смену приходят промышленники – и наступает новый век.

Интересный факт! Роль Мэриан исполняет дочь Мэрил Стрип, 30-летняя актриса и модель Луиза Джейкобсон.