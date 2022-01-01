Лучшие выходы Анджелины Джоли за 2021 год

Анджелина Джоли попадает в объективы папарацци довольно часто. Голливудская актриса любит стильно одеваться, поэтому для будничных прогулок или выходов на красную дорожку всегда выбирает люксовые наряды, сообщает 24 Канал.

Анджелина Джоли сформировала свой стиль давно, поэтому о ее любви к черному, белому и бежевому знают все ее фанаты. Актриса обходит вниманием все супертрендовые вещи, любит базовую классическую одежду, которую активно использует в своих аутфитах.

Чаще всего стритстайл-фотографы ее снимают во время шопинга с детьми. Звездная мамочка любит радовать не только себя новыми покупками, но и своих потомков.

В начале года знаменитость попала под прицелы фотокамер в полностью черном образе. Она надела шифоновую блузу, брюки и классический тренч.

Анджелина Джоли прогулялась с дочкой / Copyright

На празднование 46-летия звезда примерила ярко-желтое платье от Valentino.

Анджелина Джоли в желтом платье / Vogue Украина

Летом актриса прилетела в Париж вместе с детьми поддержать местных пчеловодов в борьбе с исчезновением пчел. Для жаркого летнего дня знаменитость выбрала льняной костюм. Изделие состояло из жакета-кимоно и стильных брюк палаццо. Образ довершала сумка Lady Dior.

Стильный образ Анджелины Джоли / Elle

На ужин в Лос-Анджелесе звезда надела белоснежный костюм, который соединила с бежевым кашемировым пальто без пуговиц.

Стильный образ Анджелины Джоли / Elle

Осенью Анджелина Джоли стала ведущей ежегодного мероприятия "Сила женщин", которое организует глянец Variety. На мероприятие она пришла в платье песочного оттенка с воротником, длинными рукавами и внутренней шелковой комбинацией. Знаменитость выпрямила волосы и сделала насыщенный макияж с акцентом на красных губах.

Трендовый макияж губ Анджелины Джоли / Фото с инстаграма @angelinajoliecenter

Безупречными образами актриса запомнилась всем во время премьеры фильма "Вечные". В Риме на красную дорожку звезда вышла в роскошном платье-бюстье серебристого цвета от итальянского Модного дома Atelier Versace.

Эффектный выход Анджелины Джоли / Фото с Getty Images

Для фотокола Джоли выбрала кожаное платье-бюстье черного цвета от Dolce & Gabbana. Образ знаменитости дополнили черные босоножки на каблуке.