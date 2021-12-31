Нацполиция задержала мошенников, присваивавших квартиры умерших киевлян

Сотрудники Нацполиции прекратили преступную деятельность организованной группы, которая мошенническим путем завладела жильем одиноких умерших киевлян, сообщила пресс-служба.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в группу входило шесть человек. Для завладения жильем члены организованной группы подделали целый ряд документов и договоры купли-продажи квартир умерших лиц.

Затем фиктивную документацию предоставляли нотариусу для регистрации. Оформление присвоенных квартир производилось на членов группы.

В настоящее время досудебным расследованием задокументированы три факта завладения недвижимым имуществом, расположенным в Киеве.

В ходе обысков правоохранители изъяли документы, мобильные телефоны и электронные носители информации, имеющие доказательное значение.

Следователи сообщили о подозрении двум организаторам группы в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.